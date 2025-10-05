Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. По его словам, интеграция Киева в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией. Орбан подчеркнул, что война на территории Украины не является вопросом мнений, а представляет собой различие в целях: в то время как Брюссель поддерживает Киев деньгами, оружием и потенциально «живой силой», Венгрия настаивает на необходимости переговоров.