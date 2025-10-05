Сийярто: среди европейских лидеров царит острейший военный психоз
Среди политических лидеров Европы сейчас царит острейший военный психоз, они хотят тратить деньги европейцев на вооружение украинской армии и управление украинским государством, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в эфире радио Kossuth.
Сийярто подчеркнул, что долгосрочная военная договоренность стала общепринятой политикой в Брюсселе и среди западноевропейских политиков. Это также отражено в бюджете Украины, согласно которому, как заявил министр, деньги европейских граждан будут «сгорать» на Украине в ближайшие годы. Тем временем каналы связи с Россией закрываются, и это приведет к «затяжной войне», убежден политик.
«И в этой затяжной войне они хотят сжечь деньги европейцев, покупая оружие, например, у Америки, и поставляя его Украине», – сказал он.
Говоря о саммите лидеров ЕС в Копенгагене, министр заявил, что сегодня среди европейских политических лидеров царит «жесточайший военный психоз». В то же время, указал Сийярто, все больше людей в кулуарах «шепчут» Венгрии о своей поддержке и призывают нас более решительно отстаивать «позицию сторонников мира».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. По его словам, интеграция Киева в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией. Орбан подчеркнул, что война на территории Украины не является вопросом мнений, а представляет собой различие в целях: в то время как Брюссель поддерживает Киев деньгами, оружием и потенциально «живой силой», Венгрия настаивает на необходимости переговоров.