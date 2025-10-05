Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сийярто: среди европейских лидеров царит острейший военный психоз

Ведомости

Среди политических лидеров Европы сейчас царит острейший военный психоз, они хотят тратить деньги европейцев на вооружение украинской армии и управление украинским государством, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в эфире радио Kossuth.

Сийярто подчеркнул, что долгосрочная военная договоренность стала общепринятой политикой в ​​Брюсселе и среди западноевропейских политиков. Это также отражено в бюджете Украины, согласно которому, как заявил министр, деньги европейских граждан будут «сгорать» на Украине в ближайшие годы. Тем временем каналы связи с Россией закрываются, и это приведет к «затяжной войне», убежден политик. 

«И в этой затяжной войне они хотят сжечь деньги европейцев, покупая оружие, например, у Америки, и поставляя его Украине», – сказал он. 

Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС из-за вопросов безопасности и Украины

Политика / Международные новости

Говоря о саммите лидеров ЕС в Копенгагене, министр заявил, что сегодня среди европейских политических лидеров царит «жесточайший военный психоз». В то же время, указал Сийярто, все больше людей в кулуарах «шепчут» Венгрии о своей поддержке и призывают нас более решительно отстаивать «позицию сторонников мира».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. По его словам, интеграция Киева в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией. Орбан подчеркнул, что война на территории Украины не является вопросом мнений, а представляет собой различие в целях: в то время как Брюссель поддерживает Киев деньгами, оружием и потенциально «живой силой», Венгрия настаивает на необходимости переговоров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её