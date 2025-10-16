Население Украины ежегодно сокращается на 300 000 человек
Население Украины ежегодно уменьшается примерно на 300 000 человек, не считая потерь, связанных с военными действиями. Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник.
По его словам, Украина переживает глубокий демографический кризис. «Мы фактически вымираем. Каждый год население сокращается на 250–300 000 человек, и это без учета какой-либо войны, потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий», – отметил Воскобойник в эфире телеканала «Апостроф» (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что в стране наблюдается острая нехватка рабочей силы, исчисляемая миллионами, а привлечение иностранных работников не решит проблему. По его словам, рассчитывать на массовое возвращение беженцев также не приходится: около 60% готовы вернуться только после завершения конфликта.
1 июля NGL Media сообщало, что в украинских школах осталось лишь 3,7 млн учеников. Каждый десятый ребенок, формально числясь в системе образования Украины, фактически обучается за границей.
По данным ООН, около 1,4 млн украинских беженцев в мире – это дети в возрасте от 3 до 17 лет. Исследование ЮНЕСКО показало, что только в странах ЕС в прошлом году обучались почти 665 000 украинских школьников, хотя реальное число может превышать 720 000. При этом лишь 29% совмещают учебу в обеих системах, а 16% полностью перешли на украинское онлайн-образование. Больше всего украинских детей школьного и дошкольного возраста живет в Германии, Польше, Чехии и Великобритании.