Население Украины ежегодно сокращается на 300 000 человек

По данным ООН, около 1,4 млн украинских беженцев в мире – это дети в возрасте от 3 до 17 лет. Исследование ЮНЕСКО показало, что только в странах ЕС в прошлом году обучались почти 665 000 украинских школьников, хотя реальное число может превышать 720 000. При этом лишь 29% совмещают учебу в обеих системах, а 16% полностью перешли на украинское онлайн-образование. Больше всего украинских детей школьного и дошкольного возраста живет в Германии, Польше, Чехии и Великобритании.