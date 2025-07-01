NGL Media: на Украине осталось всего 3,7 млн школьников
На Украине зафиксировано рекордно низкое количество школьников за последние 30 лет – всего 3,74 млн детей. Об этом сообщает издание NGL Media со ссылкой на данные Госстата страны.
Каждый десятый ребенок, формально оставаясь в украинской системе образования, фактически находится за границей. По данным ООН, около 1,4 млн украинских беженцев в мире – это дети в возрасте от 3 до 17 лет. Исследование ЮНЕСКО показывает, что только в странах ЕС (и то не во всех) в прошлом году обучались почти 665 000 украинских школьников. Однако эта цифра является неполной, так как не учитывает все государства, куда мигрировали украинцы.
По оценкам экспертов, за рубежом может находиться около 720 000 украинских школьников, хотя точных данных пока нет. При этом лишь 29% из них совмещают обучение в обеих странах, а 16% полностью полагаются на украинское онлайн-образование. Больше всего украинских детей школьного и дошкольного возраста проживает в Германии, Польше, Чехии и Великобритании.
В октябре прошлого года министр образования Украины Оксен Лисовой заявлял, что многие ученики 10–11-х классов, особенно юноши, покидают страну. Сейчас министр отмечает, что эта тенденция сохраняется, но не представляет серьезной угрозы для образовательной системы.
Минобразования предоставило NGL Media данные о количестве учащихся 8–12 классов за 2021–2025 гг. Анализ показал, что ежегодно 2–4% учеников не переходят в следующий класс, то есть покидают школу. Это не обязательно означает их выезд из страны, но значительная часть этих детей, вероятно, уезжает.
Особенно заметен отток среди 17-летних юношей, которые стремятся покинуть Украину до наступления 18-летия, когда выезд становится ограниченным из-за военного положения. Однако выезжают не только парни, но и девушки. По данным минобразования, доля девушек в старших классах ежегодно немного увеличивается, но разница между полами остается незначительной (1–2%). Среди выпускников школ эта разница может достигать 10%.
29 июня сообщалось, что число прибывших в Румынию украинских беженцев превысило 12 млн человек. Отмечалось, что наиболее популярными для переселения странами стали Польша, Россия, Венгрия, Румыния, Словакия, Молдавия и Белоруссия.