NGL Media: на Украине осталось всего 3,7 млн школьников

Каждый десятый ребенок, формально оставаясь в украинской системе образования, фактически находится за границей. По данным ООН, около 1,4 млн украинских беженцев в мире – это дети в возрасте от 3 до 17 лет. Исследование ЮНЕСКО показывает, что только в странах ЕС (и то не во всех) в прошлом году обучались почти 665 000 украинских школьников. Однако эта цифра является неполной, так как не учитывает все государства, куда мигрировали украинцы.