Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Число прибывших в Румынию украинских беженцев превысило 12 млн человек

Ведомости

Более 12 млн украинских беженцев въехали на территорию Румынии после 10 февраля 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на генеральный инспекторат пограничной полиции республики.

По его данным, с февраля 2022 г. по 28 июня текущего года в страну прибыли 12 084 776 украинцев.

В начале февраля 2024 г. в Румынии было зарегистрировано более 78 000 граждан Украины, что стало самым низким показателем с марта 2022 г., передавал портал Contributors. По его данным, около 35 000 «отказались» от своего вида на жительство в Румынии и предпочли вернуться на Украину или мигрировать в другие государства.

После начала российской спецоперации на Украине наиболее популярными для переселения странами стали Польша, Россия, Венгрия, Румыния, Словакия, Молдавия и Белоруссия, сообщало агентство ООН по беженцам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных