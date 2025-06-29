Число прибывших в Румынию украинских беженцев превысило 12 млн человек
Более 12 млн украинских беженцев въехали на территорию Румынии после 10 февраля 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на генеральный инспекторат пограничной полиции республики.
По его данным, с февраля 2022 г. по 28 июня текущего года в страну прибыли 12 084 776 украинцев.
В начале февраля 2024 г. в Румынии было зарегистрировано более 78 000 граждан Украины, что стало самым низким показателем с марта 2022 г., передавал портал Contributors. По его данным, около 35 000 «отказались» от своего вида на жительство в Румынии и предпочли вернуться на Украину или мигрировать в другие государства.
После начала российской спецоперации на Украине наиболее популярными для переселения странами стали Польша, Россия, Венгрия, Румыния, Словакия, Молдавия и Белоруссия, сообщало агентство ООН по беженцам.