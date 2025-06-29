Число прибывших в Румынию украинских беженцев превысило 12 млн человек

В начале февраля 2024 г. в Румынии было зарегистрировано более 78 000 граждан Украины, что стало самым низким показателем с марта 2022 г., передавал портал Contributors. По его данным, около 35 000 «отказались» от своего вида на жительство в Румынии и предпочли вернуться на Украину или мигрировать в другие государства.