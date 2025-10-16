Газета
Bloomberg: дроны над Европой показали несостоятельность защиты НАТО

Инциденты с нарушением воздушного пространства Польши, Румынии и Германии показали, что существующие дорогостоящие системы защиты НАТО не способны эффективно противостоять новым вызовам, пишет Bloomberg.

Обозреватель Марк Чемпион считает, что европейским странам требуется полностью изменить подход к закупкам вооружений, отказавшись от многолетних процедур в пользу гибких решений. Латвия и Эстония уже начали создание элементов будущей системы обороны, развернув совместные программы разработки дронов-перехватчиков. Такие страны демонстрируют понимание необходимости быстрых решений.

Ключевой задачей для НАТО, по его мнению, становится создание распределенной системы обороны, а не единого барьера. Защита, считает Чемпион, должна включать тысячи точек прикрытия по всей Европе – от аэропортов до критической инфраструктуры, используя дешевые и эффективные решения.

1 октября в Копенгагене прошел саммит лидеров стран ЕС, на котором обсуждалось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС, позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. По данным Politico, по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.

