Euractiv: фон дер Ляйен впервые может отказать администрации Трампа
Предполагается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, впервые скажет «нет» администрации президента США Дональда Трампа, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства на этой неделе в Лондоне. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.
Отмечается, что на выходных американская сторона пригрозила санкциями странам или государственным должностным лицам, включая членов Евросоюза (ЕС), которые поддержат план сокращения выбросов от морского транспорта с 3% от общемирового объема до нуля. После этого ЕС опубликовал заявление о своем намерении придерживаться соглашения.
Собеседники Euractiv сообщили, что фон дер Ляйен лично «поддержала твердую позицию, что свидетельствует о готовности идти на политический риск, чего, как утверждается, не наблюдалось в недавних отношениях с Вашингтоном». Подчеркивается, что в случае подтверждения информации это может стать первым случаем, когда глава ЕК «открыто бросит вызов» второй администрации Трампа.
7 сентября The Wall Street Journal писала, что торговое перемирие, о котором США и Евросоюз договорились в июле, находится под угрозой срыва, так как среди европейских производителей оборудования растет недовольство из-за повышения пошлин на сталь.