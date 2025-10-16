Euractiv: фон дер Ляйен впервые может отказать администрации Трампа

Собеседники Euractiv сообщили, что фон дер Ляйен лично «поддержала твердую позицию, что свидетельствует о готовности идти на политический риск, чего, как утверждается, не наблюдалось в недавних отношениях с Вашингтоном». Подчеркивается, что в случае подтверждения информации это может стать первым случаем, когда глава ЕК «открыто бросит вызов» второй администрации Трампа.