Силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник над регионами России

В Саратовской области было ликвидировано 12 БПЛА, в Волгоградской – 11. Еще восемь сбитых беспилотников пришлись на Ростовскую область, шесть – на республику Крым. По четыре воздушных цели было поражено в Брянской и Воронежской областях. Три БПЛА российские военные нейтрализовали в Белгородской области и по одному – в Курском регионе, над акваториями Черного и Азовского морей.