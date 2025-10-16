Газета
Силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Саратовской области было ликвидировано 12 БПЛА, в Волгоградской – 11. Еще восемь сбитых беспилотников пришлись на Ростовскую область, шесть – на республику Крым. По четыре воздушных цели было поражено в Брянской и Воронежской областях. Три БПЛА российские военные нейтрализовали в Белгородской области и по одному – в Курском регионе, над акваториями Черного и Азовского морей.

Ночью действовали ограничения в аэропортах Волгограда, Тамбова («Донское»), Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»). По данным на утро 16 октября мера уже отменена.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за падения фрагментов сбитого беспилотника начался пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Новониколаевском районе. Возгорание ликвидируется, ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к объекту населенных пунктов. Пострадавших нет, жилые дома не повреждены.

