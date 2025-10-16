Бортников: британцы и украинцы готовят диверсии против «Турецкого потока»По информации ФСБ, Лондон стоит за ударами по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ (СОРБ) в Самарканде, его цитируют «РИА Новости».
Он рассказал, что службы располагают такой информацией.
Бортников также заявил, что спецназ британской армии SAS участвует в боевых действиях на Украине против России. По информации ФСБ, Великобритания стоит за серией ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму.
1 октября ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщал, что Россия в январе – сентябре 2025 г. увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 7% к аналогичному периоду прошлого года – до 13 млрд куб. м.
«Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год идет из России в Турцию по дну Черного моря. Он обеспечивает поставки топлива как Турции, так и странам Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита через Украину этот маршрут остается единственным действующим направлением экспорта российского газа в Европу.