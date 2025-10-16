Бортников: британцы и украинцы готовят диверсии против «Турецкого потока»

«Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год идет из России в Турцию по дну Черного моря. Он обеспечивает поставки топлива как Турции, так и странам Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита через Украину этот маршрут остается единственным действующим направлением экспорта российского газа в Европу.