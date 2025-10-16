Прямые рейсы запустят между Санкт-Петербургом и Венесуэлой
Между Санкт-Петербургом и Венесуэлой запустят прямые рейсы, сообщил Минтранс РФ.
«Это откроет новые возможности для туристического и делового сотрудничества наших стран», – подчеркнуло министерство.
На предстоящий сезон крупная венесуэльская авиакомпания Conviasa получила разрешения на полеты в Санкт-Петербург. Сотрудничество в области воздушных перевозок обсудили на встрече министры транспорта двух стран Андрей Никитин и Рамон Веласкес.
В настоящее время в Венесуэлу выполняются рейсы из Москвы один раз в две недели Conviasa и один раз в 10 дней – авиакомпанией «Северный Ветер».
