Бортников назвал международный терроризм главной угрозой для стран СНГ
Главной угрозой безопасности для стран Содружества независимых государств (СНГ) продолжает быть международный терроризм, так как крупные террористические организации считают их приоритетными целями для дальнейшей экспансии. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ (СОРБ) в Самарканде, передает «РИА Новости».
По словам Бортникова, в текущей ситуации виден рост числа организаций, которые пропагандируют джихадистскую идеологию. Это происходит в том числе на фоне военной эскалации Израиля. Глава ФСБ отметил, что количество граждан стран СНГ, намеревающихся вступить в ряды террористический формирований на Ближнем Востоке, также увеличивается.
«Каналы перемещения таких лиц на сирийскую территорию через Турцию и государства Персидского залива контролируются иностранными разведками. В числе их задач – отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода», – рассказал директор ведомства.
Он подчеркнул, что в то же время усилилась вербовка жителей стран содружества в ИГИЛ
15 октября силовики задержали жителя Туапсе, который предположительно состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней. По данным ФСБ, он действовал по указанию иностранного куратора. Посредством интернета мужчина вовлекал людей в противоправную деятельность. Ему удалось завербовать троих россиян. Вместе с ним они намеревались прибыть на Украину через третьи страны, чтобы вступить в террористическую организацию.