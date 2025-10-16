Politico: Трамп сблизился с Украиной из-за реакции СМИ на саммит в Анкоридже

Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Украины. Представитель Кремля напомнил, что Москва так и не получила предметных ответов на предложения о создании трех рабочих групп.