Politico: Трамп сблизился с Украиной из-за реакции СМИ на саммит в Анкоридже
Американский президент Дональд Трамп был в ярости после того, как в СМИ начали называть саммит РФ – США на Аляске «триумфом [президента РФ Владимира] Путина». В том числе поэтому он начал сближение с Украиной и изменил свою позицию в конфликте, сообщило издание Politico со ссылкой на источник.
По его словам, после такой реакции Соединенные Штаты приняли решение о расширении обмена разведданными с Украиной для ударов по энергетическим объектам в России. Кроме того, тогда же Вашингтон начал активно развивать мысль о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Киеву.
Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Украины. Представитель Кремля напомнил, что Москва так и не получила предметных ответов на предложения о создании трех рабочих групп.