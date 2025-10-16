Представитель правящей партии Украины назначил себя главой Одессы

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Его обвиняли в связях с Россией и получении российского паспорта. Сам мэр города это отрицал. «Страна» пишет, что Труханов, по его словам, останется мэром Одессы до тех пор пока горсовет не проголосует за «принятие к сведению» указа Зеленского о лишении гражданства.