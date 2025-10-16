Рютте оскорбительно высказался о навыках российских летчиков и моряков

«Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с министрами обороны членов альянса (цитата по «РИА Новости»).