Рютте оскорбительно высказался о навыках российских летчиков и моряков
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте усомнился в военных способностях России, а также навыках летчиков и моряков российской армии.
«Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с министрами обороны членов альянса (цитата по «РИА Новости»).
По словам Рютте, Североатлантический альянс якобы мог сбить военнослужащих РФ «немедленно». Он считает, что альянс обладает мощью для таких действий. При этом именно сила блока позволяет «аккуратно выводить их из воздушного пространства», выразил генсек свою точку зрения.
16 октября Bloomberg писал, что инциденты с нарушением воздушного пространства Польши, Румынии и Германии показали, что существующие дорогостоящие системы защиты НАТО не способны эффективно противостоять новым вызовам. Обозреватель Марк Чемпион считает, что странам Европы необходимо полностью изменить подход к закупкам вооружений, отказавшись от многолетних процедур в пользу гибких решений.