Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рютте оскорбительно высказался о навыках российских летчиков и моряков

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте усомнился в военных способностях России, а также навыках летчиков и моряков российской армии.

«Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с министрами обороны членов альянса (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рютте, Североатлантический альянс якобы мог сбить военнослужащих РФ «немедленно». Он считает, что альянс обладает мощью для таких действий. При этом именно сила блока позволяет «аккуратно выводить их из воздушного пространства», выразил генсек свою точку зрения.

16 октября Bloomberg писал, что инциденты с нарушением воздушного пространства Польши, Румынии и Германии показали, что существующие дорогостоящие системы защиты НАТО не способны эффективно противостоять новым вызовам. Обозреватель Марк Чемпион считает, что странам Европы необходимо полностью изменить подход к закупкам вооружений, отказавшись от многолетних процедур в пользу гибких решений.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте