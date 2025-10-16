Газета
Главная / Политика /

Путин и сирийский лидер не обсуждали возобновление российских патрулей

Ведомости

Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос о возобновлении работы российских патрулей в Сирии во время переговоров с главой страны в переходный период Ахмедом аш-Шаара. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, такого не было. Я не знаю просто, откуда эта информация», – заявил представитель Кремля.

Аш-Шаара прибыл в Москву 15 октября с первым официальным визитом. Он возглавил страну после падения режима Башара Асада в декабре 2024 г.

Во время протокольной части переговоров Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Дамаском, установленные еще в 1944 г., никогда не зависели от «политической конъюнктуры или особых интересов». По его словам, Россия всегда руководствовались интересами сирийского народа. Он также назвал итоги прошедших в Сирии 5 октября парламентских выборов «большим успехом», подчеркнув, что их результаты способствуют консолидации общества.

Аш-Шаара, в свою очередь, заявил, что Дамаск намерен перезапустить весь комплекс отношений с Россией. Он отметил, что они сейчас живут в новом дне новой Сирии.

Переговоры в Кремле продолжались более двух с половиной часов. По словам Пескова, стороны также не обсуждали возможность ответного визита Путина в Сирию.

