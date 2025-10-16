Путин и сирийский лидер не обсуждали возобновление российских патрулей

Во время протокольной части переговоров Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Дамаском, установленные еще в 1944 г., никогда не зависели от «политической конъюнктуры или особых интересов». По его словам, Россия всегда руководствовались интересами сирийского народа. Он также назвал итоги прошедших в Сирии 5 октября парламентских выборов «большим успехом», подчеркнув, что их результаты способствуют консолидации общества.