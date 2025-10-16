Страны ЕС обязались ежемесячно платить $1 млрд за оружие для Украины

При этом, по словам министра, Берлин еще в августе выделил на такие поставки оружия $500 млн. Издание подчеркнуло, что через программу PURL страны закупили вооружения для Украины на $2 млрд. Среди государств, принявших в этом участие, – Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Канада. По словам генсека НАТО Марка Рютте, еще более 16 членов альянса также дали обещание поучаствовать в программе.