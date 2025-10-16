Газета
Страны ЕС обязались ежемесячно платить $1 млрд за оружие для Украины

Ведомости

Страны Евросоюза обязались платить за поставки американского оружия для Украины $1 млрд ежемесячно. До конца 2025 г. сумма выплат может достигнуть $3 млрд, пишет Deutsche Welle (считается в России иноагентом) со ссылкой на выступление главы минобороны Германии Бориса Писториуса.

При этом, по словам министра, Берлин еще в августе выделил на такие поставки оружия $500 млн. Издание подчеркнуло, что через программу PURL страны закупили вооружения для Украины на $2 млрд. Среди государств, принявших в этом участие, – Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Канада. По словам генсека НАТО Марка Рютте, еще более 16 членов альянса также дали обещание поучаствовать в программе.

15 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине вести конфликт с Россией еще три года. Он призвал европейские страны также быть готовыми к этому сроку. По словам главы польского ведомства, для защиты Европы следует поставить Украине больше боеприпасов, в том числе системы ПВО и оружие малой и средней дальности.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться.

