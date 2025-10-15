Сикорский: Украина готова воевать еще три года
Украина готова участвовать в конфликте еще три года. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Лондоне.
«Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно. Нам нужно убедить [президента РФ Владимира] Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», – сказал он (цитата по Reuters).
Сикорский призвал быть готовым к такому сроку и европейских союзников. По его словам, для защиты Европы следует поставить Украине больше боеприпасов: средств ПВО, оружия малой и средней дальности. Он связал это, в том числе, с обнаруженными над Польшей беспилотникам и якобы вторжением российских истребителей в Эстонию.
Министр при этом указал, что пока неизвестно, принадлежали ли России беспилотники, зафиксированные над Копенгагеном.
6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. 14 октября Трамп заявил, что на встрече 17 октября лидер Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk, отметив при этом, что у США их достаточно.
14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас Россия продолжает военную операцию «за неимением альтернатив».