Сикорский: Украина готова воевать еще три года

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. 14 октября Трамп заявил, что на встрече 17 октября лидер Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk, отметив при этом, что у США их достаточно.