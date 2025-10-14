Кремль ответил на угрозы Макрона, что Россия заплатит за упорство

1 октября в Кремле объясняли, что пауза в переговорах возникла по вине Киева. Украинская сторона так и не ответила на переданные проекты меморандумов и не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп. Как отмечал Песков, США тоже знают о причинах паузы в переговорах.