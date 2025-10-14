Газета
Политика

Кремль ответил на угрозы Макрона, что Россия заплатит за упорство

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что России придется «заплатить» за упорство в вопросе переговоров. Представитель Кремля подчеркнул готовность Москвы к мирному урегулированию.

«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», – заявил Песков.

Он добавил, что Россия в любом случае обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей.

12 октября Макрон по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским написал в Х, что России придется заплатить, если она продолжит отказываться от переговоров. При этом он выразил надежду, что достигнутое мирное соглашение в секторе Газа доказывает, что и российско-украинский конфликт удастся разрешить.

1 октября в Кремле объясняли, что пауза в переговорах возникла по вине Киева. Украинская сторона так и не ответила на переданные проекты меморандумов и не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп. Как отмечал Песков, США тоже знают о причинах паузы в переговорах.

