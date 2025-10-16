Армия России атаковала «Кинжалами» инфраструктуру ВПК Украины

Оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 16 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами страны. Из них 12 пришлись на Саратовскую область, 11 – на Волгоградскую. Еще восемь беспилотников были ликвидированы в Ростовской области, шесть – в Крыму. По четыре воздушных цели военные ВС РФ поразили в Брянской и Воронежской областях. Три БПЛА были нейтрализованы в Белгородской области и по одному – в Курском регионе, над акваториями Черного и Азовского морей.