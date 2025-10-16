Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал очевидным участие Лондона в атаках на энергообъекты России

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Известиям», что украинские спецслужбы не могли бы самостоятельно ударять по объектам энергетической инфраструктуры России. В текущей ситуации очевидно, что им помогает Лондон.

«Попытки продолжения актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима, и сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать. Это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы», – сказал представитель Кремля.

16 октября директор ФСБ России Александр Бортников подчеркнул, что Великобритания предпринимает попытки по срыву украинского урегулирования с помощью провокаций и дезинформации. Он напомнил, что в марте 2022 г. бывший британский премьер-министр Борис Джонсон обозначил позицию Лондона, «передав подопечным в Киеве указание «будем просто воевать».

По мнению Бортникова, Великобритания также разжигает «истерию» среди государств Евросоюза о якобы «угрозе с Востока», убеждая страны вступить в вооруженное противостояние с Россией.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте