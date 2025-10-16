Песков назвал очевидным участие Лондона в атаках на энергообъекты России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Известиям», что украинские спецслужбы не могли бы самостоятельно ударять по объектам энергетической инфраструктуры России. В текущей ситуации очевидно, что им помогает Лондон.
«Попытки продолжения актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима, и сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать. Это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы», – сказал представитель Кремля.
16 октября директор ФСБ России Александр Бортников подчеркнул, что Великобритания предпринимает попытки по срыву украинского урегулирования с помощью провокаций и дезинформации. Он напомнил, что в марте 2022 г. бывший британский премьер-министр Борис Джонсон обозначил позицию Лондона, «передав подопечным в Киеве указание «будем просто воевать».
По мнению Бортникова, Великобритания также разжигает «истерию» среди государств Евросоюза о якобы «угрозе с Востока», убеждая страны вступить в вооруженное противостояние с Россией.