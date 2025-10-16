Он выразил уверенность в том, что спецслужбы НАТО причастны к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над странами Евросоюза. Директор ФСБ России подчеркнул, что происшествия были зафиксированы тогда же, когда была замечена истерия об «угрозе с Востока». Он добавил, что важным фактором в определении причастности НАТО стала активная привязка инцидентов к так называемому «теневому флоту» России. Бортников вновь напомнил, что первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с ним являлся Лондон.