Глава ФСБ: 65% задержанных за терроризм составляет молодежь

Бортников также рассказал, что с начала 2025 г. более 290 мигрантов были задержаны за подготовку 18 терактов в местах массового пребывания людей. Среди них растет количество выходцев из стран Центральной Азии. Всего за указанный период в России пресекли 172 теракта. Девять происшествий было запланировано против образовательных организаций, а также военнослужащих и должностных лиц органов власти.