Глава ФСБ: 65% задержанных за терроризм составляет молодежь
Доля молодежи среди задержанных в России за преступления террористической направленности достигла 65%, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.
Бортников также рассказал, что с начала 2025 г. более 290 мигрантов были задержаны за подготовку 18 терактов в местах массового пребывания людей. Среди них растет количество выходцев из стран Центральной Азии. Всего за указанный период в России пресекли 172 теракта. Девять происшествий было запланировано против образовательных организаций, а также военнослужащих и должностных лиц органов власти.
8 июля в Следственном комитете РФ зафиксировали, что с января по май 2025 г. число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% в сравнении с 2024 г. Показатель достиг 18 873 происшествий.