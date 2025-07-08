СК зафиксировал резкий рост мигрантской преступности в России
Следственный комитет России зафиксировал рост преступлений, совершенных мигрантами, включая особо тяжкие деяния. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством главы СК РФ Александра Бастрыкина.
За пять месяцев 2025 г. количество преступлений, совершенных иностранцами, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10%, достигнув 18 873.
Удельный вес преступлений, совершенных иностранцами, в общем массиве правонарушений в стране увеличился с 4,3% до 5%. Особенно тревожным является рост числа преступлений повышенной общественной опасности. Количество половых преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 22%, а число особо тяжких деяний – на 57% (с 3878 до 6000).
«Всего в текущем году нарушили уголовный закон Российской Федерации почти 12 500 иностранцев», – отметили в СК.
За пять месяцев количество дел, направленных в суд в отношении мигрантов, увеличилось на 15%. Параллельно выросло число дел о преступлениях в сфере миграционного учета – на 21%. В суд направлено 97 уголовных дел против сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушениями миграционного законодательства (против 58 за аналогичный период прошлого года). К ответственности привлечены 120 фигурантов, из которых 81 – это сотрудники миграционных подразделений ОВД (в 2024 г. таких было 36). По представлениям следователей к дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника полиции, включая 82 человека из подразделений по вопросам миграции.
Бастрыкин подчеркнул, что «антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал». Он отметил, что резонансные преступления с участием мигрантов вызывают рост общественного недовольства.
3 июня в Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России. Дело в том, что действующая система выдачи трудовых виз не учитывает наличие судимости у иностранцев, что создает риски для общественной безопасности и может способствовать росту преступности.