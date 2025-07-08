СК зафиксировал резкий рост мигрантской преступности в России

За пять месяцев количество дел, направленных в суд в отношении мигрантов, увеличилось на 15%. Параллельно выросло число дел о преступлениях в сфере миграционного учета – на 21%. В суд направлено 97 уголовных дел против сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушениями миграционного законодательства (против 58 за аналогичный период прошлого года). К ответственности привлечены 120 фигурантов, из которых 81 – это сотрудники миграционных подразделений ОВД (в 2024 г. таких было 36). По представлениям следователей к дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника полиции, включая 82 человека из подразделений по вопросам миграции.