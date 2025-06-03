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В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

Ведомости

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева направила обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением запретить мигрантам с судимостью работать в России.

В документе говорится, что действующая система выдачи трудовых виз мигрантам не предусматривает ограничений в отношении лиц с судимостью. По мнению Авксентьевой, это может привести к рискам для общественной безопасности и способствовать росту преступности.

Предполагается, что для регуляции этого вопроса будет введена обязательная автоматическая проверка судимости при подаче заявления на получение разрешения на работу. Ожидается также, что правоохранительные органы получат разрешение аннулировать уже выданные патенты.

Меры могут позволить исключить из трудового оборота лиц с криминальным прошлым, снизив риски совершения преступлений среди иностранных граждан, пояснили в документе.

«Новые люди» предлагают внести соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Кодекс об административных правонарушениях.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме сообщал, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 г. следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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