В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева направила обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением запретить мигрантам с судимостью работать в России.
В документе говорится, что действующая система выдачи трудовых виз мигрантам не предусматривает ограничений в отношении лиц с судимостью. По мнению Авксентьевой, это может привести к рискам для общественной безопасности и способствовать росту преступности.
Предполагается, что для регуляции этого вопроса будет введена обязательная автоматическая проверка судимости при подаче заявления на получение разрешения на работу. Ожидается также, что правоохранительные органы получат разрешение аннулировать уже выданные патенты.
Меры могут позволить исключить из трудового оборота лиц с криминальным прошлым, снизив риски совершения преступлений среди иностранных граждан, пояснили в документе.
«Новые люди» предлагают внести соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Кодекс об административных правонарушениях.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме сообщал, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 г. следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 г.