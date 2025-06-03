В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме сообщал, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января – марта текущего года число преступлений, которые совершили иностранные граждане в России, выросло на 15%. В 2024 г. следователи возбудили 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции. Бастрыкин заметил, что это число значительно больше, чем в 2023 г.