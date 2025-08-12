В 2025 году пресечено 18 терактов, которые планировали мигранты

8 июля Следственный комитет РФ объявил, что за пять месяцев 2025 г. число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% в сравнении с 2024 г., до 18 873. Удельный вес преступлений в общем массиве правонарушений в стране увеличился с 4,3% до 5%. Число половых преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 22%. Количество особо тяжких деяний – на 57% (с 3878 до 6000).