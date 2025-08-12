Газета
Главная / Общество /

В 2025 году пресечено 18 терактов, которые планировали мигранты

ФСБ отмечает интерес украинских спецслужб к уроженцам Средний Азии
Ведомости

В 2025 г. в России задержали более 290 мигрантов и пресекли подготовку ими 18 терактов в местах массового пребывания людей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, всего в стране предотвратили 172 теракта, в частности девять вооруженных нападений на образовательные организации, а также военнослужащих и должностных лиц органов власти. Более половины задержанных за подобные преступления – молодежь, включая несовершеннолетних.

В планировании терактов растет количество выходцев из стран Центральной Азии. Директор ФСБ отметил вербовочный интерес со стороны международных террористических организаций и украинских спецслужб.

В России задержали шесть человек по подозрению в легализации 5000 мигрантов

Общество

8 июля Следственный комитет РФ объявил, что за пять месяцев 2025 г. число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% в сравнении с 2024 г., до 18 873. Удельный вес преступлений в общем массиве правонарушений в стране увеличился с 4,3% до 5%. Число половых преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 22%. Количество особо тяжких деяний – на 57% (с 3878 до 6000).

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. В него вошли убийство, изнасилование, развратные действия по отношению к детям, вовлечение их в занятие проституцией, изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Гражданства лишат и за принуждение ребенка к действиям сексуального характера, организацию незаконной миграции и преступления по экстремистским мотивам.

