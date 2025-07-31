Путин расширил список оснований для лишения гражданства России
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России расширяется перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Более 20 преступлений теперь станут основаниями для того, чтобы человек потерял российское гражданство. В этот перечень добавились насильственные действия сексуального характера, оправдание и пропаганда терроризма, сотрудничество с иностранным государством в секретной форме в целях подрыва госбезопасности, пропаганда нацистской атрибутики или символики и другие статьи УК РФ.
В измененный список также входят совершение убийства или развращение несовершеннолетних, вовлечение детей в проституцию, изготовление и распространение порнографии с их участием, как и другие подобные преступления. Лишать гражданства будут и за организацию незаконной миграции.
Закон вносит изменения в ФЗ «О гражданстве РФ» и вступает в силу спустя 10 дней со дня его официального опубликования.