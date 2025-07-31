Путин расширил список оснований для лишения гражданства России

Более 20 преступлений теперь станут основаниями для того, чтобы человек потерял российское гражданство. В этот перечень добавились насильственные действия сексуального характера, оправдание и пропаганда терроризма, сотрудничество с иностранным государством в секретной форме в целях подрыва госбезопасности, пропаганда нацистской атрибутики или символики и другие статьи УК РФ.