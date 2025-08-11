В России задержали шесть человек по подозрению в легализации 5000 мигрантов
Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шесть местных жителей по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
Установлено, что с 2023 г. подельники занимались фиктивной регистрацией мигрантов, используя аккаунты россиян на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Они ставили иностранцев на миграционный учет от имени владельца аккаунта. Регистрацию проводили по реальным адресам в разных регионах России. Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 приезжих. Оперативники выявили порядка 100 таких взломанных аккаунтов.
Для поиска клиентов злоумышленники создали многочисленные Telegram-каналы, в которых рекламировали свои услуги. Всего они администрировали около 350 каналов подобного профиля. Сообщники также регулярно посещали места массового скопления иностранцев и предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Стоимость услуги составляла порядка 3000 руб. с человека. За 2,5 года они легализовали как минимум 5000 мигрантов и заработали около 20 млн руб.
При обысках у задержанных изъяли смартфоны, компьютеры, поддельные бланки и печати государственных органов власти, банковские и сим-карты. Возбуждены дела по ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Одного из задержанных отправили под домашний арест, другому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране расширяется перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. В него включены убийство, изнасилование, развратные действия по отношению к детям, вовлечение их в занятие проституцией, изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Гражданства также лишат за принуждение ребенка к действиям сексуального характера, организацию незаконной миграции и преступления по экстремистским мотивам.