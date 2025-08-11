В России задержали шесть человек по подозрению в легализации 5000 мигрантов

Для поиска клиентов злоумышленники создали многочисленные Telegram-каналы, в которых рекламировали свои услуги. Всего они администрировали около 350 каналов подобного профиля. Сообщники также регулярно посещали места массового скопления иностранцев и предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Стоимость услуги составляла порядка 3000 руб. с человека. За 2,5 года они легализовали как минимум 5000 мигрантов и заработали около 20 млн руб.