Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Глава ФСБ: Украина и террористы активизировали вербовку россиян

Ведомости

Масштабы вербовок и пропаганды деятельности международных террористических организаций и украинских спецслужб растут в 2025 г., заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает информационный центр НАК.

«В текущем году возросли масштабы вербовочной и пропагандистской деятельности международных террористических организаций и украинских спецслужб», – сказал он на заседании комитета, посвященного противодействию идеологии терроризма, неонацизма и религиозного экстремизма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Бортников отметил, что с начала 2025 г. в регионе задержали более 280 человек из-за подготовки и совершения терактов, а также оправданий терроризма, финансирования бандитов, попыток уехать в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.

По словам главы ФСБ России, региональные антитеррористические комиссии должны увеличивать эффективность профилактики в муниципалитетах, где наиболее успешно работают адресные и индивидуальные меры.

25 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британскую разведку MI6 и медиакорпорации BBC в попытках сознательно подтолкнуть граждан России к государственной измене. Дипломат напомнила, что директор MI6 Ричард Мур на прошлой неделе представил программу вербовки россиян через даркнет. По словам Захаровой, ее главной целью является установление контактов с гражданами России и привлечение их к сотрудничеству с британской разведкой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь