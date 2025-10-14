Глава ФСБ: Украина и террористы активизировали вербовку россиян
Масштабы вербовок и пропаганды деятельности международных террористических организаций и украинских спецслужб растут в 2025 г., заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает информационный центр НАК.
«В текущем году возросли масштабы вербовочной и пропагандистской деятельности международных террористических организаций и украинских спецслужб», – сказал он на заседании комитета, посвященного противодействию идеологии терроризма, неонацизма и религиозного экстремизма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Бортников отметил, что с начала 2025 г. в регионе задержали более 280 человек из-за подготовки и совершения терактов, а также оправданий терроризма, финансирования бандитов, попыток уехать в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.
По словам главы ФСБ России, региональные антитеррористические комиссии должны увеличивать эффективность профилактики в муниципалитетах, где наиболее успешно работают адресные и индивидуальные меры.
25 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британскую разведку MI6 и медиакорпорации BBC в попытках сознательно подтолкнуть граждан России к государственной измене. Дипломат напомнила, что директор MI6 Ричард Мур на прошлой неделе представил программу вербовки россиян через даркнет. По словам Захаровой, ее главной целью является установление контактов с гражданами России и привлечение их к сотрудничеству с британской разведкой.