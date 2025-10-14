Глава ФСБ: Украина и террористы активизировали вербовку россиян

Бортников отметил, что с начала 2025 г. в регионе задержали более 280 человек из-за подготовки и совершения терактов, а также оправданий терроризма, финансирования бандитов, попыток уехать в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.