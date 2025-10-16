Архив США из-за шатдауна не смог загрузить российские данные по делу Кеннеди
Архивная служба США из-за шатдауна не смогла загрузить на сайт данные по делу убийства 35-го президента Джона Кеннеди, полученные из России. Об этом сообщила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна на странице в Х.
Она рассказала, что сейчас отдельные страницы сканируют вручную. Pdf-файл будет опубликован на сайте JFK Facts.
«Как только ссылка станет доступна, я опубликую ее для всеобщего ознакомления», – написала Луна.
19 марта Вашингтон опубликовал ранее засекреченные документы, связанные с Кеннеди, убитым в 1963 г. Reuters пишет, что цифровые документы, в том числе ранее засекреченные служебные записки в формате pdf, позволяют взглянуть на отношения США с Советским Союзом вскоре после Карибского кризиса 1962 г.