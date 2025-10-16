Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Архив США из-за шатдауна не смог загрузить российские данные по делу Кеннеди

Ведомости

Архивная служба США из-за шатдауна не смогла загрузить на сайт данные по делу убийства 35-го президента Джона Кеннеди, полученные из России. Об этом сообщила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна на странице в Х.

Она рассказала, что сейчас отдельные страницы сканируют вручную. Pdf-файл будет опубликован на сайте JFK Facts.

«Как только ссылка станет доступна, я опубликую ее для всеобщего ознакомления», – написала Луна.

19 марта Вашингтон опубликовал ранее засекреченные документы, связанные с Кеннеди, убитым в 1963 г. Reuters пишет, что цифровые документы, в том числе ранее засекреченные служебные записки в формате pdf, позволяют взглянуть на отношения США с Советским Союзом вскоре после Карибского кризиса 1962 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте