Архив США из-за шатдауна не смог загрузить российские данные по делу Кеннеди

19 марта Вашингтон опубликовал ранее засекреченные документы, связанные с Кеннеди, убитым в 1963 г. Reuters пишет, что цифровые документы, в том числе ранее засекреченные служебные записки в формате pdf, позволяют взглянуть на отношения США с Советским Союзом вскоре после Карибского кризиса 1962 г.