США опубликовали секретные документы об убийстве Кеннеди
Вашингтон опубликовал ранее засекреченные документы, связанные с 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеди, убитым в 1963 г., следует из сведений на сайте национального архива страны.
«В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 г., все записи, ранее засекреченные, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются», – говорится в сообщении на сайте архива.
Reuters пишет, что цифровые документы, в том числе ранее засекреченные служебные записки в формате PDF, позволяют взглянуть на отношения США с Советским Союзом вскоре после Карибского кризиса 1962 г. Эта публикация, вероятно, заинтересует людей, которые увлечены этим периодом в истории, убийством и самим Кеннеди. Многие документы отражают работу следователей, которые пытались узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и отследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 г. Первоначальный обзор статей не выявил отклонений от официальной версии.
Об обещании Трампа опубликовать около 80 000 страниц документов, связанных с Кеннеди, Reuters писал 18 марта. Американский лидер подчеркивал, что «люди ждали этого десятилетиями». Перед этим Трамп подписал указ, который предписывает федеральному правительству представить план по публикации документов, связанных с убийствами Кеннеди, его брата сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.
22 ноября 1963 г., 35-й президент США Джон Кеннеди получил смертельное ранение во время поездки в Даллас (штат Техас). Покушение было совершено в 12:30 по местному времени, в этот момент американский лидер вместе с супругой Жаклин Кеннеди ехал в составе кортежа в открытом лимузине по улицам города. Визит президентской четы должен был стать частью предвыборной кампании 1964 г.