США опубликовали секретные документы об убийстве Кеннеди

Reuters пишет, что цифровые документы, в том числе ранее засекреченные служебные записки в формате PDF, позволяют взглянуть на отношения США с Советским Союзом вскоре после Карибского кризиса 1962 г. Эта публикация, вероятно, заинтересует людей, которые увлечены этим периодом в истории, убийством и самим Кеннеди. Многие документы отражают работу следователей, которые пытались узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и отследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 г. Первоначальный обзор статей не выявил отклонений от официальной версии.