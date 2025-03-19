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США опубликовали секретные документы об убийстве Кеннеди

Ведомости

Вашингтон опубликовал ранее засекреченные документы, связанные с 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеди, убитым в 1963 г., следует из сведений на сайте национального архива страны.

«В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 г., все записи, ранее засекреченные, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются», – говорится в сообщении на сайте архива.

Reuters пишет, что цифровые документы, в том числе ранее засекреченные служебные записки в формате PDF, позволяют взглянуть на отношения США с Советским Союзом вскоре после Карибского кризиса 1962 г. Эта публикация, вероятно, заинтересует людей, которые увлечены этим периодом в истории, убийством и самим Кеннеди. Многие документы отражают работу следователей, которые пытались узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и отследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 г. Первоначальный обзор статей не выявил отклонений от официальной версии.

Об обещании Трампа опубликовать около 80 000 страниц документов, связанных с Кеннеди, Reuters писал 18 марта. Американский лидер подчеркивал, что «люди ждали этого десятилетиями». Перед этим Трамп подписал указ, который предписывает федеральному правительству представить план по публикации документов, связанных с убийствами Кеннеди, его брата сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

22 ноября 1963 г., 35-й президент США Джон Кеннеди получил смертельное ранение во время поездки в Даллас (штат Техас). Покушение было совершено в 12:30 по местному времени, в этот момент американский лидер вместе с супругой Жаклин Кеннеди ехал в составе кортежа в открытом лимузине по улицам города. Визит президентской четы должен был стать частью предвыборной кампании 1964 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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