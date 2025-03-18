Трамп пообещал опубликовать 80 000 страниц документов об убийстве Кеннеди
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация 18 марта опубликует около 80 000 страниц документов, связанных с 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеди, убитым в 1963 г. Об этом пишет Reuters.
«Люди ждали этого десятилетиями», – сказал Трамп журналистам во время посещения Центра Кеннеди в Вашингтоне.
До этого Трамп подписал указ, предписывающий федеральному правительству представить план по публикации документов, связанных с убийствами Кеннеди, его брата сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.
В начале февраля Федеральное бюро расследований США заявило, что нашло тысячи новых документов, связанных с убийством Кеннеди.