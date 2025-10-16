Путин: российский экспорт газа перешел к росту после разрыва с Евросоюзом

16 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в вопросе отказа от приобретения российской нефти необходимо учитывать позицию стран, для которых это выгодно. Он отметил, что ряд государств хочет покупать качественный продукт за меньшие деньги, а Россия может это предложить.