Путин: российский экспорт газа перешел к росту после разрыва с Евросоюзом
Объемы экспорта газа из России сначала сократились после отказа ЕС от российских ресурсов, однако показатель уже вновь перешел к росту, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
По словам главы государства, решение европейских стран и подрыв «Северных потоков» только ускорили переориентацию российских поставок на более надежных покупателей.
«Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, в итоге в ЕС растут цены и падают обороты промышленности», – подчеркнул при этом президент.
16 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в вопросе отказа от приобретения российской нефти необходимо учитывать позицию стран, для которых это выгодно. Он отметил, что ряд государств хочет покупать качественный продукт за меньшие деньги, а Россия может это предложить.