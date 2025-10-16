Путин: Россия предлагает независящее от санкций энергетическое сотрудничество

Российский лидер подчеркнул, что отказ Евросоюза (ЕС) от энергоносителей РФ ударил по экономике самих государств – членов объединения. Он объяснил, что объем промышленного производства на их территории в июле текущего года остается на 1,2% ниже показателей 2021 г. При этом больше всего пострадала Германия, где спад производства составил 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 г.