Путин: Россия предлагает независящее от санкций энергетическое сотрудничество
Москва предлагает такую систему сотрудничества в энергетике, которая не будет зависеть от санкционного или иного внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для России», – отметил глава государства. Он добавил, что элиты западных стран, отказавшись обслуживать энергооборудование в РФ, показали, что являются ненадежными партнерами.
Российский лидер подчеркнул, что отказ Евросоюза (ЕС) от энергоносителей РФ ударил по экономике самих государств – членов объединения. Он объяснил, что объем промышленного производства на их территории в июле текущего года остается на 1,2% ниже показателей 2021 г. При этом больше всего пострадала Германия, где спад производства составил 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 г.
При этом, по словам Путина, российский экспорт газа уже восстановился и перешел к росту после отказа ЕС. Он подчеркнул, что решение стран и подрыв «Северных потоков» только ускорили переориентацию российских поставок на более надежных покупателей.