Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО с 11:00 до 14:00 мск уничтожили девять украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.
Над территорией Крыма сбили четыре беспилотника, еще три – над Курской областью, уточнило оборонное ведомство. Над территорией Белгородской области уничтожено два беспилотника.
16 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что вооруженные силы Украины атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе. Кроме того, в селе Красный Октябрь пострадал водитель автомобиля. Мужчина получил ранение руки.
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник. Ночью действовали ограничения в аэропортах Волгограда, Тамбова («Донское»), Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»). По данным на утро 16 октября мера уже отменена.