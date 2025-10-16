Путин анекдотом про кондуктора описал отказ Запада от поставок для ТЭКа
Президент РФ Владимир Путин высказался об отказе Запада от поставок оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) из России. Он описал такое решение анекдотом про билет и кондуктора.
По мнению российского лидера, после отказа от оборудования из РФ Европа вынуждена сокращать персонал, а производство становится нерентабельным. Кроме того, страны теряют технологические решение. В России же, наоборот, наращивается производство, страна становится технологическим лидером.
«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. И так будет развиваться этот процесс дальше. Что сделали-то? Это "купил билет и не поехал назло кондуктору". Чушь какая-то, понимаете?» – сказал глава государства на пленарном заседании «Российской энергетической недели».
Путин также прокомментировал отказ Европы от российских энергоресурсов. По его мнению, это вызвало падение промышленного производства в ЕС. Объем промышленного производства на этих территориях, по словам президента, в июле текущего года остается на 1,2% ниже показателей 2021 г. Больше всего спад был замечен в ФРГ, там он составил 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 г.
«Российская энергетическая неделя» проходит с 15 по 17 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В 2025 г. тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе». В мероприятиях участвуют политики, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа включает в себя более 60 деловых встреч.