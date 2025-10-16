Путин анекдотом про кондуктора описал отказ Запада от поставок для ТЭКа

Путин также прокомментировал отказ Европы от российских энергоресурсов. По его мнению, это вызвало падение промышленного производства в ЕС. Объем промышленного производства на этих территориях, по словам президента, в июле текущего года остается на 1,2% ниже показателей 2021 г. Больше всего спад был замечен в ФРГ, там он составил 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 г.