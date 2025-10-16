Эстония полностью закроет дорогу через российскую территорию Вярска – Саатсе
Правительство Эстонии приняло решение окончательно закрыть движение по автодороге Вярска – Саатсе, которая частично проходит по территории России через так называемый «Саатсеский сапог».
«Движение на этом участке дороги должно быть полностью закрыто», – заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро (цитата по ТАСС).
По его словам, решение принято «в целях обеспечения безопасности». Премьер-министр страны Кристен Михал добавил, что власти ускорят строительство объездного маршрута.
Дорога Вярска – Саатсе была построена еще в советское время и дважды пересекает территорию России: один фрагмент имеет длину около 30 м, другой – около 1 км. Ранее автомобилистам разрешалось безвизовое транзитное движение без остановок, при этом пешеходное движение было запрещено.
15 октября сообщалось, что Эстония намерена ускорить строительство дороги в обход «Саатсеского сапога». По данным ERR, в начале 2025 г. транспортный департамент страны приступил к проектированию двух объездов, длина одного из которых составит около 300–400 м. Изначально планировалось, что дорога будет готова примерно через два года, но теперь темп работ ускорят.