Эстония полностью закроет дорогу через российскую территорию Вярска – Саатсе

15 октября сообщалось, что Эстония намерена ускорить строительство дороги в обход «Саатсеского сапога». По данным ERR, в начале 2025 г. транспортный департамент страны приступил к проектированию двух объездов, длина одного из которых составит около 300–400 м. Изначально планировалось, что дорога будет готова примерно через два года, но теперь темп работ ускорят.