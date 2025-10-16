Парламент Греции одобрил закон о введении 13-часового рабочего дня

В России же недавно активно обсуждали сокращение рабочей недели до 4 дней. Но 7 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе в стране не рассматривается. По его словам, в ряде отраслей сохраняется дефицит кадров, а трудовое законодательство уже сейчас позволяет гибко настраивать графики работы по соглашению между сотрудником и работодателем.