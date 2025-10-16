Газета
Политика

Парламент Греции одобрил закон о введении 13-часового рабочего дня

Ведомости

Парламент Греции утвердил законопроект, позволяющий компаниям до 37 раз в год устанавливать 13-часовой рабочий день с выплатой сотрудникам 40%-ной надбавки к почасовой ставке. Об этом сообщает телеканал Mesogeios TV.

«В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят», – отмечает издание.

Министр труда Греции Ники Керамеос пояснила, что использовать термин «13-часовая рабочая неделя» неверно. Согласно закону, работник сможет трудиться до 13 часов в день у одного работодателя, тогда как до этого сверхурочные допускались только при работе на двух местах. Надбавка за переработку составит 40%.

При этом общая продолжительность труда ограничивается 48 часами в неделю в среднем за четыре месяца.

В России же недавно активно обсуждали сокращение рабочей недели до 4 дней. Но 7 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе в стране не рассматривается. По его словам, в ряде отраслей сохраняется дефицит кадров, а трудовое законодательство уже сейчас позволяет гибко настраивать графики работы по соглашению между сотрудником и работодателем.

