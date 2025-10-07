Глава Минтруда посоветовал не ждать четырехдневки

Министр напомнил, что в 2024 г. Минтруд в рамках подготовки пятилетнего прогноза кадров выявил нехватку работников в разных сферах. По его словам, власти ставят амбициозную задачу вовлечения молодежи в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи. Но даже с учетом этих мер в отдельных отраслях напряженность сохранится.