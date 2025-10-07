Глава Минтруда посоветовал не ждать четырехдневки
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ожидать перехода к четырехдневной рабочей неделе на федеральном уровне не стоит, поскольку в ряде отраслей сохраняется дефицит кадров. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Если говорить о четырехдневке или шестидневке, у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. В Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе предусмотрена возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», – отметил Котяков.
Министр напомнил, что в 2024 г. Минтруд в рамках подготовки пятилетнего прогноза кадров выявил нехватку работников в разных сферах. По его словам, власти ставят амбициозную задачу вовлечения молодежи в трудовые ресурсы, начиная со студенческой скамьи. Но даже с учетом этих мер в отдельных отраслях напряженность сохранится.
«Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», – подчеркнул он.
По словам Котякова, дефицит кадров открывает возможности для роста доходов сотрудников, поскольку работодатели готовы платить больше за квалификацию. Он добавил, что для многих предприятий четырех- и трехдневная недели чаще всего являются вынужденной мерой, связанной с временными трудностями, – например, проблемами со сбытом продукции или перенастройкой технологических процессов.
7 октября Котяков также сообщал, что примерно 5 млн человек работают в теневом секторе экономики в 2025 г. По его словам, сейчас самая напряженная ситуация в этом вопросе сложилась на Северном Кавказе.