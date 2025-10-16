Поставки газа в Приднестровье возобновятся 17 октября
Полноценные поставки природного газа в Приднестровье возобновятся с 17 октября, сообщил в Telegram-канале глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. Контрактные объемы позволят обеспечить все категории граждан ресурсом.
«Это позволит восстановить подачу горячей воды и приступить к началу отопительного периода», – подчеркнул Чебан.
2 октября министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник рассказал, что в республике будет установлен режим экономии газа. Он продлится полторы недели из-за «неблагоприятных внешних обстоятельств». Тогда же министр подчеркнул, что прежний режим энергоснабжения останется для домов, школ и больниц. При этом бытовые и гуманитарные нужды населения будут обеспечены в приоритетном порядке.
С начала 2025 г. транзит газа через территорию Украины в Европу был прекращен. 28 декабря 2024 г. «Газпром» сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводится ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки».