Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Поставки газа в Приднестровье возобновятся 17 октября

Ведомости

Полноценные поставки природного газа в Приднестровье возобновятся с 17 октября, сообщил в Telegram-канале глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. Контрактные объемы позволят обеспечить все категории граждан ресурсом.

«Это позволит восстановить подачу горячей воды и приступить к началу отопительного периода», – подчеркнул Чебан.

2 октября министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник рассказал, что в республике будет установлен режим экономии газа. Он продлится полторы недели из-за «неблагоприятных внешних обстоятельств». Тогда же министр подчеркнул, что прежний режим энергоснабжения останется для домов, школ и больниц. При этом бытовые и гуманитарные нужды населения будут обеспечены в приоритетном порядке.

С начала 2025 г. транзит газа через территорию Украины в Европу был прекращен. 28 декабря 2024 г. «Газпром» сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводится ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте