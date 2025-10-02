В Приднестровье на несколько дней введут режим экономии газа
В Приднестровье будет установлен режим экономии газа. Он продлится полторы недели из-за «неблагоприятных внешних обстоятельств», сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития республики Сергей Оболоник.
Министр подчеркнул, что для домов, школ и больниц выработка электроэнергии сохранится в обычном режиме. Электроэнергия для населения, на бытовые и гуманитарные нужды будет производиться в приоритетном порядке, а спустя полторы недели «все потребители и нужды Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме», отметил Оболоник.
По его словам, Россия принимает все меры, чтобы Приднестровье встретило зиму с необходимым объемом газа.
С начала 2025 г. транзит газа через территорию Украины в Европу был прекращен. 28 декабря 2024 г. «Газпром» сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводится ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки». В результате Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ.
1 февраля «Молдовагаз» в рамках кредитного соглашения с «Тираспольтрансгазом» поставил в Приднестровье из резервов 3 млн куб. м газа на поддержание давления в газопроводе на левом берегу Днестра.