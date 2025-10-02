В Приднестровье на несколько дней введут режим экономии газа

С начала 2025 г. транзит газа через территорию Украины в Европу был прекращен. 28 декабря 2024 г. «Газпром» сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводится ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки». В результате Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ.