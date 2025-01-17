«Молдовагаз» заявил о признании более $700 млн долга перед «Газпромом»Но для возобновления поставок газа в Молдавию этого недостаточно, отмечают эксперты
«Молдовагаз» признает исторический долг перед «Газпромом» в размере $709 млн, заявил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан в эфире телеканала TV8.
«Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаза" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме $709 млн. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – сказал Чебан, слова которого приводит «Интерфакс».
Топ-менеджер отметил, что «Газпром» имеет полное право требовать выплату этого долга. У «Газпрома» также есть решение Московского коммерческого арбитражного суда по общей задолженности «Молдовагаза», напомнил он.
Чебан добавил, что у молдавской компании при этом нет задолженности перед «Газпромом» по недавним платежам. Неурегулированный исторический долг сформировался в период с 1990-х гг. до 2014 г., пояснил он.
Результаты независимого аудита долга, проведенного по инициативе правительства Молдавии, не были утверждены наблюдательным советом «Молдовагаза», напомнил Чебан.
При этом правительство Молдавии, по его словам, «не должно "Газпрому" и не отвечает за долги "Молдовагаза". Вопрос урегулирования задолженности должен решаться на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – "Газпромом" и "Молдовагазом", добавил Чебан. Контракт на поставку газа в Молдавию между компаниями не аннулирован, подчеркнул он.
Контракт на поставку российского газа в Молдавию между “Газпромом” и “Молдовагазом” действует до октября 2026 г. Российская компания считает, что “Молдовагаз” обязан выплатить исторический долг в размере $709 млн, но представители правительства Молдавии ранее заявляли о готовности компании выплатить лишь $8,6 млн, ссылаясь на данные проведенного по инициативе кабмина страны аудита.
С конца 2022 г. поставки российского газа в Молдавию в объеме 5,7 млн куб. м в сутки полностью шли в Приднестровье, в том числе на Молдавскую ГРЭС. Потребители на правом берегу Днестра получают топливо от госкомпании Energocom, которая покупает его на европейском спотовом рынке. На расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС приходится почти все производство электроэнергии в Молдавии. Она генерирует электроэнергию из российского газа и поставляет ее Кишиневу.
«Газпром» 28 декабря 2024 г. сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводит ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки». Российская компания также предупредила, что оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с «Молдовагаза» возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение обязательств по контракту.
При этом с 1 января 2025 г. «Газпром» в любом случае не может поставлять газ в Молдавию по традиционному маршруту – транзитом через газотранспортную систему Украины – из-за завершения срока действия транзитного соглашения.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 16 января заявил, что Россия обеспечит непризнанную республику гуманитарным газом, но не уточнил объемы и маршрут таких поставок.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что заявление Чебана не окажет существенного влияния на решение вопроса с задолженностью «Молдовагаза» и поставками газа в Молдавию.
«Позиции сторон не меняются. Глава “Молдовагаза” вынужден разрываться между позициями двух акционеров – “Газпрома” и правительства Молдавии. При этом в условиях риска национализации компании и потенциальной смены ее руководителя вставать на сторону официального Кишинева для него бессмысленно», – отмечает эксперт.
«Молдовагаз» создан в 1999 г. «Газпрому» принадлежит 50% акций компании, 35,33% – правительству Молдавии, 13,44% – комитету по управлению имуществом Приднестровья, оставшиеся 1,23% – миноритариям. 15 января премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что республика намерена установить полный контроль над компанией, рассматривая «все доступные правовые варианты».
Погасить задолженность самостоятельно, без помощи правительства Молдавии, «Молдовагаз» не сможет, отмечает Юшков. С ним согласен аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его оценке, объем долга на порядок выше годовой прибыли этой компании. Утверждать о признании долга Молдавией можно только в том случае, если такие комментарии сделает правительство страны, заключает Кауфман. Он добавляет, что для возобновления поставок газа в страну необходимо решить вопрос с транзитом топлива.
Советник юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов считает, что признание долга «Молдовагазом» – выгодный для «Газпрома» аргумент и в переговорном процессе, и в возможном новом арбитражном разбирательстве, если российская компания решит его начать.
Ранее арбитражные разбирательства между компаниями неоднократно проходили в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ. Например, в сентябре 2020 г. арбитраж удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» $246,4 млн долга за поставленный в 2017 г. газ. В феврале 2021 г. «Газпром» обратился в тот же арбитраж с иском о взыскании с «Молдовагаза» $370,5 млн долга за газ, поставленный в 2018 г. О решении арбитража компания не сообщала.