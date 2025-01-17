«Молдовагаз» заявил о признании более $700 млн долга перед «Газпромом»

С конца 2022 г. поставки российского газа в Молдавию в объеме 5,7 млн куб. м в сутки полностью шли в Приднестровье, в том числе на Молдавскую ГРЭС. Потребители на правом берегу Днестра получают топливо от госкомпании Energocom, которая покупает его на европейском спотовом рынке. На расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС приходится почти все производство электроэнергии в Молдавии. Она генерирует электроэнергию из российского газа и поставляет ее Кишиневу.