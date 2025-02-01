«Молдовагаз» поставил Приднестровью 3 млн кубометров газа

«Молдовагаз» поставил Приднестровью 3 млн кубометров газаГлава ПМР предупреждал, что он не предназначен для подачи тепла в дома жителей
Компания «Молдовагаз» поставила первую партию газа в Приднестровье, республика должна будет вернуть 3 млн кубометров газа до 1 марта. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Молдовагаза». Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) до этого заявили, что речь не идет об ожидаемой гуманитарной поставке в рамках европейского пакета помощи, для подачи теплоэнергии в дома потребителей данный газ не предназначен.
«Молдовагаз» отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом» на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору «Тираспольтрансгаз» должен вернуть данные 3 млн кубометров до 1 марта текущего года, сообщили в компании.
27 января Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ЕС выделил Молдавии 30 млн евро для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. В тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа Приднестровью в качестве кредита. Затем стало известно, что кредит Приднестровью для покупки газа выделит Москва. 29 января глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что если Молдавия «не будет задерживать», то вся эта юридическая сделка «срастется и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим».
Позднее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рассказал о согласовании Кишиневом и Тирасполем схемы газоснабжения Приднестровья – для этого будет разделен грант Евросоюза на 30 млн евро. По данным издания, власти непризнанной республики на выделенные средства планируют закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки в период с 1 по 10 февраля. Газ будет поступать из ЕС путем его приобретения через Молдавию, откуда он, в свою очередь, будет поставляться в ПМР.
Красносельский вечером 31 января в публикации в Telegram заявил, что 3 млн кубометров газа, которые получит ПМР, не являются ожидаемой гуманитарной поставкой в рамках европейского пакета помощи. По его словам, речь идет о техническом газе, который на возмездной основе поставит в Приднестровье «Молдовагаз». «Зачем мы берем этот газ в долг? Для создания давления в газовой трубе, что необходимо для полноценного запуска топливно-энергетической системы при ожидаемой в дальнейшем подаче природного газа из Европы либо от иных посредников при российском содействии», – написал он.
Для подачи теплоэнергии в дома потребителей такой газ «технологически не предназначен», подчеркнул Красносельский. Глава ПМР обратился к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, заявив, что ситуация требует «незамедлительного реагирования». По его словам, технических препятствий для поставки газа нет, но «нерасторопность молдавских чиновников», которые не провели заседание комиссии по вопросу, помешала воплотить в жизнь пакет экстренной помощи Приднестровью.
«Прошу вас лично вмешаться в ситуацию, оказать влияние на должностных лиц Республики Молдовы, препятствующих реализации европейского гуманитарного проекта, сделать все возможное, чтобы долгожданный газ, а вместе с ним свет и тепло пришли 1 февраля в дома приднестровцев», – обратился он к главе ЕК.
Днем 1 февраля Красносельский вновь обратился к фон дер Ляйен, поблагодарив ее за «содействие и оперативность». Он сообщил о прошедшем заседании молдавской комиссии по ЧС, на котором было принято решение о пуске европейского гуманитарного газа в республику. «Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии», – отметил глава ПМР.
1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. Кроме того, «Газпром» с 1 января прекратил поставлять газ в Молдавию из-за долгов. После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию. В середине января в «Молдовагазе» заявили о признании более $700 млн долга перед «Газпромом».