«Молдовагаз» поставил Приднестровью 3 млн кубометров газа

27 января Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ЕС выделил Молдавии 30 млн евро для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. В тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа Приднестровью в качестве кредита. Затем стало известно, что кредит Приднестровью для покупки газа выделит Москва. 29 января глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что если Молдавия «не будет задерживать», то вся эта юридическая сделка «срастется и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим».