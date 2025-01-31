В Приднестровье улучшается ситуация с энергокризисом
Президент Приднестровья Вадим Красносельский встретился с главой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Молдавии Келли Кайдерлинг. Собеседники обсудили актуальную информацию и поделились мнениями относительно дальнейшего развития событий, сообщается на официальном сайте президента республики.
Кайдерлинг принимает активное участие в разрешении энергокризиса в Приднестровье. Сегодня дипломат и президент республики рассуждали о предпосылках и причинах сложившегося кризиса. Они отметили, что конечный результат пока не достигнут, но есть «позитивные подвижки».
Дипломат отметила, что представители ОБСЕ посетили несколько учреждений, где находятся граждане, и убедились в том, что они обеспечены всем необходимым и содержатся в достойных условиях.
В заключение встречи собеседники сошлись на мнении, что сейчас важно работать на долгосрочную перспективу и создавать условия для недопущения подобных кризисов в дальнейшем.
Ситуация с газом в Приднестровье и Молдавии обострилась после прекращения поставок российского природного ресурса через территорию Украины с 1 января 2025 г. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. 15 января глава непризнанной ПМР говорил, что Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом.