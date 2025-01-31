В Приднестровье улучшается ситуация с энергокризисом

Ситуация с газом в Приднестровье и Молдавии обострилась после прекращения поставок российского природного ресурса через территорию Украины с 1 января 2025 г. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. 15 января глава непризнанной ПМР говорил, что Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом.