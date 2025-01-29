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Глава ПМР подтвердил получение российского кредита на покупку газа

Ведомости

Россия выделит кредит Приднестровью для покупки газа, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит. Этими ресурсами мы кредитуем “Тираспольтрансгаз”, и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», – сказал он в беседе с журналистами, опубликованной в Telegram.

Красносельский добавил, что если Молдавия «не будет задерживать», то вся эта юридическая сделка «срастется и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим».

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 27 января объявил, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа непризнанному Приднестровью в качестве кредита. До этого, 20 января, глава ПМР Красносельский заявил, что республика согласна на поставки газа через «Молдовагаз». Красносельский подтвердил 29 января, что ПМР вернет выделенные средства Молдавии.

1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию.

15 января Красносельский говорил, что Россия обеспечит ПМР гуманитарным газом. По его словам, газ будет подан в том объеме, который необходим для населения, промышленных предприятий и функционирования экономики территории в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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