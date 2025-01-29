Глава ПМР подтвердил получение российского кредита на покупку газа
Россия выделит кредит Приднестровью для покупки газа, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит. Этими ресурсами мы кредитуем “Тираспольтрансгаз”, и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», – сказал он в беседе с журналистами, опубликованной в Telegram.
Красносельский добавил, что если Молдавия «не будет задерживать», то вся эта юридическая сделка «срастется и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим».
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 27 января объявил, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа непризнанному Приднестровью в качестве кредита. До этого, 20 января, глава ПМР Красносельский заявил, что республика согласна на поставки газа через «Молдовагаз». Красносельский подтвердил 29 января, что ПМР вернет выделенные средства Молдавии.
1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию.
15 января Красносельский говорил, что Россия обеспечит ПМР гуманитарным газом. По его словам, газ будет подан в том объеме, который необходим для населения, промышленных предприятий и функционирования экономики территории в целом.