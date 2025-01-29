Глава ПМР подтвердил получение российского кредита на покупку газа

«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит. Этими ресурсами мы кредитуем “Тираспольтрансгаз”, и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», – сказал он в беседе с журналистами, опубликованной в Telegram.