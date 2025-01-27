Молдавия направит 3 млн кубометров газа Приднестровью
Кишинев направит 3 млн куб. м газа непризнанному Приднестровью в качестве кредита. Об этом объявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, передает издание Unimedia.
«Сегодня мы одобрим кредит на 3 млн куб. м природного газа для левого берега Днестра», – сказал он.
Энергетический кризис в Приднестровье начался в 2025 г. в связи с остановкой транзита российского газа через Украину в Молдавию. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».
20 января глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз». Министр экономического развития региона Сергей Оболоник говорил в тот же день, что имеющегося запаса газа в Приднестровье при нынешнем расходе должно хватить на 11 суток, то есть до 31 января.
До этого, 15 января, глава республики Красносельский сообщил, что Россия поставит газ в качестве гуманитарной помощи. Власти Молдавии раскритиковали помощь России, назвав ее незаконной.