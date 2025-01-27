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Молдавия направит 3 млн кубометров газа Приднестровью

Ведомости

Кишинев направит 3 млн куб. м газа непризнанному Приднестровью в качестве кредита. Об этом объявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, передает издание Unimedia.

«Сегодня мы одобрим кредит на 3 млн куб. м природного газа для левого берега Днестра», – сказал он.

Энергетический кризис в Приднестровье начался в 2025 г. в связи с остановкой транзита российского газа через Украину в Молдавию. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».

20 января глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз». Министр экономического развития региона Сергей Оболоник говорил в тот же день, что имеющегося запаса газа в Приднестровье при нынешнем расходе должно хватить на 11 суток, то есть до 31 января.

До этого, 15 января, глава республики Красносельский сообщил, что Россия поставит газ в качестве гуманитарной помощи. Власти Молдавии раскритиковали помощь России, назвав ее незаконной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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