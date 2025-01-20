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Запасов газа в Приднестровье хватит на 11 дней

Ведомости

Имеющегося запаса газа в Приднестровье при нынешнем расходе должно хватить на 11 суток, заявил министр экономического развития региона Сергей Оболоник в ходе заседания оперативного штаба по энергетике, которое проводилось в селекторном режиме.

Оболоник также рассказал, что сейчас в передающих высоковольтных электросетях аварийных ситуаций не зафиксировано. На распределительных с начала месяца произошла 2401 авария, в связи с чем без света остались 83 585 человек, то есть каждый третий потребитель.

В заседании принимал участие министр внутренних дел Приднестровья Виталий Нягу, который рассказал, что по запросам граждан, которые относятся к льготным категориям, доставлено 358,5 складометра дров. На городских и районных складах сформирован резерв лесоматериала для реализации 3895 складометров.

Министр отметил, что за январь 2025 г. было зафиксировано пять фактов незаконной рубки деревьев, 47 пожаров по причинам, связанным с неисправной электропроводкой, 24 человека получили отравление угарным газом, есть погибшие.

20 января власти Приднестровья согласились на поставки газа в республику через «Молдовгаз». 15 января глава республики Вадим Красносельский сообщил, что Россия поставит газ в качестве гуманитарной помощи, власти Молдавии раскритиковали помощь России, назвав ее незаконной.

1 января 2025 г. Россия прекратила поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. Остановка поставок также связана с долгом «Молдовагаза» перед «Газпромом» в размере $700 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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