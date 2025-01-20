Запасов газа в Приднестровье хватит на 11 дней
Имеющегося запаса газа в Приднестровье при нынешнем расходе должно хватить на 11 суток, заявил министр экономического развития региона Сергей Оболоник в ходе заседания оперативного штаба по энергетике, которое проводилось в селекторном режиме.
Оболоник также рассказал, что сейчас в передающих высоковольтных электросетях аварийных ситуаций не зафиксировано. На распределительных с начала месяца произошла 2401 авария, в связи с чем без света остались 83 585 человек, то есть каждый третий потребитель.
В заседании принимал участие министр внутренних дел Приднестровья Виталий Нягу, который рассказал, что по запросам граждан, которые относятся к льготным категориям, доставлено 358,5 складометра дров. На городских и районных складах сформирован резерв лесоматериала для реализации 3895 складометров.
Министр отметил, что за январь 2025 г. было зафиксировано пять фактов незаконной рубки деревьев, 47 пожаров по причинам, связанным с неисправной электропроводкой, 24 человека получили отравление угарным газом, есть погибшие.
20 января власти Приднестровья согласились на поставки газа в республику через «Молдовгаз». 15 января глава республики Вадим Красносельский сообщил, что Россия поставит газ в качестве гуманитарной помощи, власти Молдавии раскритиковали помощь России, назвав ее незаконной.
1 января 2025 г. Россия прекратила поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. Остановка поставок также связана с долгом «Молдовагаза» перед «Газпромом» в размере $700 млн.