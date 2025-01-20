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Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз»

«Тираспольтрансгаз» приветствует желание «Молдовагаза» поставить в газ в республику, заявил глава ПМР
Максим Цуланов
EPA / ТАСС
EPA / ТАСС

Власти Приднестровья согласны на поставки газа в республику через «Молдовагаз». Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания "Молдовагаз"», – сказал он в видеообращении.

Красносельский добавил, что со стороны «Тираспольтрансгаза» в адрес «Молдовагаза» поступило соответствующее уведомление о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует желание «Молдовагаза» поставить в Приднестровье газ: «При этом хочу отметить, что "Тираспольтрансгаз" гарантирует оплату поставки».

15 января глава непризнанной ПМР сообщил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. Это происходит на фоне чрезвычайного положения, объявленного в республике в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Решение о поставках гуманитарного газа раскритиковали молдавские власти. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны РФ могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными: «Это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, который также нарушает режим международных санкций». Санду предложила, что «Газпром», являющийся мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», вместо гуманитарных поставок ПМР мог бы организовать законные поставки газа через молдавскую энергокомпанию.

1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».

Кроме того, «Молдовагаз» имеет долг в более $700 млн перед «Газпромом». Неурегулированный исторический долг сформировался в период с 1990-х гг. до 2014 г. 17 января Молдавия признала долг в размере $709 млн, сообщил и. о. председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан. Он отметил, что «Газпром» имеет полное право требовать выплату этого долга. При этом у молдавской энергокомпании нет задолженности перед «Газпромом» по недавним платежам, говорил Чебан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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