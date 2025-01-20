Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз»

Кроме того, «Молдовагаз» имеет долг в более $700 млн перед «Газпромом». Неурегулированный исторический долг сформировался в период с 1990-х гг. до 2014 г. 17 января Молдавия признала долг в размере $709 млн, сообщил и. о. председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан. Он отметил, что «Газпром» имеет полное право требовать выплату этого долга. При этом у молдавской энергокомпании нет задолженности перед «Газпромом» по недавним платежам, говорил Чебан.