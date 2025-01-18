Три человека погибли в Приднестровье с начала 2025 года на фоне энергокризиса
С 1 января 2025 г. в Приднестровье на фоне энергетического кризиса погибли три человека, 20 граждан пострадали. Об этом сообщил пресс-центр МВД непризнанной республики.
По данным ведомства, при эксплуатации печи продуктами горения отравились восемь человек, двое из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из них скончался. За указанный период МВД зарегистрировало 41 возгорание, в которых фигурируют печь, электроприборы и неисправная электропроводка.
1 января 2025 г. прекратились поставки газа из России в Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину в Молдавию и другие страны. Украина не продлила соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию. В начале 2025 г. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину по истечению соглашения с «Нафтогазом».
В связи с прекращением договоренностей поставки российского газа остановились, что стало критично для Приднестровья. 15 января глава непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что РФ поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. По его словам, точной даты подачи нет, но «подача газа начнется, это факт». Маршрут транзита будет определен по итогам дополнительных переговоров.