Три человека погибли в Приднестровье с начала 2025 года на фоне энергокризиса

1 января 2025 г. прекратились поставки газа из России в Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину в Молдавию и другие страны. Украина не продлила соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию. В начале 2025 г. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину по истечению соглашения с «Нафтогазом».