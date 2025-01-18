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Три человека погибли в Приднестровье с начала 2025 года на фоне энергокризиса

Ведомости

С 1 января 2025 г. в Приднестровье на фоне энергетического кризиса погибли три человека, 20 граждан пострадали. Об этом сообщил пресс-центр МВД непризнанной республики.

По данным ведомства, при эксплуатации печи продуктами горения отравились восемь человек, двое из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из них скончался. За указанный период МВД зарегистрировало 41 возгорание, в которых фигурируют печь, электроприборы и неисправная электропроводка.

1 января 2025 г. прекратились поставки газа из России в Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину в Молдавию и другие страны. Украина не продлила соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию. В начале 2025 г. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину по истечению соглашения с «Нафтогазом».

В связи с прекращением договоренностей поставки российского газа остановились, что стало критично для Приднестровья. 15 января глава непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что РФ поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. По его словам, точной даты подачи нет, но «подача газа начнется, это факт». Маршрут транзита будет определен по итогам дополнительных переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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