Как в Приднестровье может попасть гуманитарный газ из России

По мнению Харитоновой, Красносельский хочет нейтрализовать риторику Кишинева и Киева, что энергетический кризис стал следствием целенаправленной политики России. «А Кишинев рассчитывает, что из-за кризиса власти ПМР сдадутся и попросят помощи. Но эти расчеты провалились, а молдавские власти оказались в заложниках ситуации из-за энергокризиса у себя», – объяснил эксперт. Как считает Харитонова, для смягчения гуманитарного кризиса в Приднестровье необходимо предоставление финансовой помощи местным жителям и предприятиям со стороны России до тех пор, пока находящиеся в вооруженном конфликте между собой Москва и Киев решают проблемы с поставками и логистикой транспортировки газа в регион.