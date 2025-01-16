Как в Приднестровье может попасть гуманитарный газ из России

Как в Приднестровье может попасть гуманитарный газ из РоссииОтрезанному с 1 января от газоснабжения региону нужно 2 млрд куб. м в год
Россия обеспечит гуманитарным газом непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которая страдает от энергокризиса из-за прекращения газового транзита через Украину с 1 января 2025 г. Об этом 15 января заявил на пресс-конференции президент ПМР Вадим Красносельский, вернувшийся из Москвы. По его словам, газ будет подан в том объеме, который необходим для населения, промышленных предприятий и функционирования экономики территории в целом.
«Переговоры велись на уровне Министерства энергетики России. Обсуждался вопрос возобновления подачи газа на территорию Приднестровья. Технические детали пока не уточнены», – добавил он. Российские власти еще это не подтверждали. «Ведомости» направили запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, представителю МИД России Марии Захаровой, посольству России в Кишиневе, Минэнерго России и профильному вице-премьеру Александру Новаку в связи с заявлением Красносельского.
Энергокризис в ПМР начался 3 января – веерными отключениями электричества и отопления. Причина – прекращение с 1 января 2025 г. поставок российского газа через Украину из-за отсутствия контракта. Кроме того, 28 декабря 2024 г. «Газпром» сообщил, что из-за отказа Кишинева погасить долг за поставки газа с 1 января 2025 г. («Газпром» оценивает его в $709 млн, Молдавия – в $8,6 млн. – «Ведомости») прекращает поставки газа. Большинство населения ПМР имеют и молдавский, и российский паспорта.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что «в комфортном режиме потребления» Приднестровью необходимо 1,5–2 млрд куб. м газа в год. Его стоимость может составить порядка $150–200 млн, продолжает он. Но понимания, по какому маршруту будут поставляться эти объемы, сейчас нет. Кауфман допускает, что, учитывая гуманитарный характер поставок (отсутствие доходов для России), Украина сделает исключение. Отказ от транзита российского газа Украина объясняла нежеланием давать России возможность получать доход, напоминает эксперт.
Поставки газа в ПМР из газопровода «Турецкий поток» могут идти лишь по правобережной Молдавии. Это затруднено спором с Кишиневом по долгу, считает Кауфман, а потенциал этого маршрута ограничивает и мощность газопровода между Румынией и Молдавией. По словам профессора РАНХиГС при президенте России Натальи Харитоновой, пропускная способность нитки Яссы – Унгены – Кишинев такова, что идущий по ней газ, скорее всего, не сможет дойти до левого берега Днестра.
При этом эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков замечает, что в публичном поле происходит разделение поставок в Молдавию и ПМР, т. е. создаются юридические основания для поставок газа непосредственно в Приднестровье. «При решении проблемы с транзитом через Украину газ сразу пойдет в ПМР, а Молдавии придется урегулировать разногласия по контракту», – говорит Юшков.
Заявление Красносельского может быть частью его политической игры, полагает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Вячеслав Степанов. При этом эксперт сомневается, что возможна договоренность России с молдавскими или украинскими властями. «Когда Киев отказывается пропускать российский газ на европейский рынок, вряд ли он согласится на транзит в Приднестровье, которое позиционирует себя пророссийским», – добавил эксперт.
По мнению Харитоновой, Красносельский хочет нейтрализовать риторику Кишинева и Киева, что энергетический кризис стал следствием целенаправленной политики России. «А Кишинев рассчитывает, что из-за кризиса власти ПМР сдадутся и попросят помощи. Но эти расчеты провалились, а молдавские власти оказались в заложниках ситуации из-за энергокризиса у себя», – объяснил эксперт. Как считает Харитонова, для смягчения гуманитарного кризиса в Приднестровье необходимо предоставление финансовой помощи местным жителям и предприятиям со стороны России до тех пор, пока находящиеся в вооруженном конфликте между собой Москва и Киев решают проблемы с поставками и логистикой транспортировки газа в регион.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина