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Приднестровье из-за энергокризиса сократило потребление газа в 20 раз

Ведомости

Приднестровье в январе снизило потребление газа в 20 раз по сравнению с декабрем 2024 г. до 270 000 кубометров в сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газораспределительное предприятие ООО «Тираспольтрансгаз».

По данным компании, запасы в трубопроводной системе оцениваются в 13 млн кубометров.

9 января Верховный суд Приднестровья призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения непризнанной республики и сообщил о чрезвычайной ситуации после прекращения поставок газа со стороны России через украинскую территорию. В тот же день в Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) до 8 февраля.

С 1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Украина отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию. Кроме того, в конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа в Молдавию из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились, что стало критично для Приднестровья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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