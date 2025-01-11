Приднестровье из-за энергокризиса сократило потребление газа в 20 раз
Приднестровье в январе снизило потребление газа в 20 раз по сравнению с декабрем 2024 г. до 270 000 кубометров в сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газораспределительное предприятие ООО «Тираспольтрансгаз».
По данным компании, запасы в трубопроводной системе оцениваются в 13 млн кубометров.
9 января Верховный суд Приднестровья призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения непризнанной республики и сообщил о чрезвычайной ситуации после прекращения поставок газа со стороны России через украинскую территорию. В тот же день в Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) до 8 февраля.
С 1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Украина отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию. Кроме того, в конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа в Молдавию из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились, что стало критично для Приднестровья.