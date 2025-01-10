Верховный суд Приднестровья попросил помощи у международного сообщества

В суде признались, что непризнанное государство испытывает дефицит электроэнергии без возможности его покрытия. От отопления отключены множество жилых домов, школ и детских садов. Остатки газа в стране используются экономно для подачи тепла в объекты здравоохранения и приготовления пищи в многоквартирных домах. Из-за пожаров, отравления угарным газом и переохлаждения гибнут люди, что может привести к усугублению дефицита бюджета.