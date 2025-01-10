Верховный суд Приднестровья попросил помощи у международного сообщества
Верховный суд Приднестровья выступил с обращением к международному сообществу, в котором призвал помочь с восстановлением энергоснабжения непризнанной республики, следует из заявления, опубликованного на сайте суда.
В обращении Верховный суд заявляет о чрезвычайной ситуации в Приднестровье после прекращения поставок газ со стороны России через территорию Украины.
В суде признались, что непризнанное государство испытывает дефицит электроэнергии без возможности его покрытия. От отопления отключены множество жилых домов, школ и детских садов. Остатки газа в стране используются экономно для подачи тепла в объекты здравоохранения и приготовления пищи в многоквартирных домах. Из-за пожаров, отравления угарным газом и переохлаждения гибнут люди, что может привести к усугублению дефицита бюджета.
По информации суда, остатков угля для генерации электроэнергии хватит на 40 дней, а газа - до конца января.
Суд заявляет, что сложившаяся ситуация может перерасти в техногенную, экономическую и гуманитарную катастрофу, поэтому он призывает международное сообщество повлиять на скорейшее восстановление газоснабжения.
С 1 января 2025 г. прекратились поставки российского газа в Приднестровскую Молдавскую Республику в связи остановкой его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию.